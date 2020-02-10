Одного українського захисника поранено минулої доби на Донбасі. Ворог стріляв по позиціях ЗСУ з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Під вогнем окупантів опинилися опорні пункти неподалік Лебединського, Новолуганського, Троїцького та Оріхового. Загалом за добу - 5 ворожих обстрілів. Більше про ситуацію на фронті розкаже Ігор Левенок - він побував у Зайцевому.

Морозний сонячний ранок. Селище Зацеве межує з окупованою Горлівкою. Повітря час від часу пронизують кулеметні черги.

Ворог не припиняє відкривати вогонь. Попри те, що зараз багато місцевих мешканців перебувають на вулиці, вони там пораються по своєму господарству. Ну, ось такі тут умови війни.

У частині селища, яку контролюють українські військові, лишилося з півтори сотні мирних жителів. Люди прагнуть до миру, але тиші й спокою тут не було і нема. У супроводі армійців вирушаємо на нульові позиції. На відкритій місцевості, серед снігів, солдати нам порадили не випробовувати зір ворожих стрільців.

"Доволі часто йдуть провокації, працюють снайперські групи. - Це що? - Приход!"

Отака тут буденність, кажуть бійці. Нещодавно, один із побратимів не вберігся. Загинув. Ворог зовсім близько. Навіть у окопах треба пригинатися.

"Пересуваємося навприсядки, бо тут інакше не можна. Кілька хвилин тому ви чули вибух, це був під ствольний гранатомет в нашу сторону. Це дуже підступна тактика, бо людина вилазить подивитися і снайпер тим часом може поцілити. Тому треба завжди бути на сторожі", - застерігає Василь, військовослужбовець Збройних сил України.

Та хлопці кажуть: якщо бойовики надто дошкуляють, і вони не мовчать. Тож на протилежному боці теж є втрати.

"Два тижні чи три тижні тому у них були такі хороші втрати, ми їм трішки дали. Ну вчора в них були втрати - це точно. Просто нам це не доносять, але ж у нас є своя інформація, яку ми бачимо на власні очі", - говорить Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України.

Часто ворог вдаються до ганебної тактики: кидають російські протипіхотні міни ПОМ-2. Такі смертоносні сюрпризи вистрілюють із гранатометів і кидають із беспілотників, попри те, що підірватися на них можуть і мирні жителі.