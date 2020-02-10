Новий рік для рослин. У Києві відзначили Ту-Бішват. Це єврейське екологічне свято, яке має релігійне коріння. Докладніше про нього - Марина Григорян.

"Дерево, чтобы росло здесь и земля и страна Украины росла и стала крепче, и чтобы Украина и Израиль, чтобы это были дружеские страны, дружеские народы помогали друг другу, и чтобы наши народы находились здесь и помогали друг другу. Амен, амен!", - з таких побажань розпочалося єврейське свято Ту-Бішват.

За переказами, дерева, побачивши, що Всевишній дарував людям свято Нового року, сповнилися заздрощів і попросили, щоб і для них встановили такий день. Оскільки саме в цей час природа прокидається від зимового сну, для свята й було обрано цей період.

"Сегодня Новый год для растений, Новый год для деревьев. Дерево должно нас учить, мы должны учится от природы, деревьев, от всего что мы можем. От деревьев мы можем учиться - как правильно находиться в этом мире. Им мы тоже должны и можем так себя вести. Когда светло, тепло - дерево становиться красивым. Сегодня холодно, темно очень, рано заходит солнце, дерево серое", - зазначив Йонатан Маркович, головний рабин Києва.

"Це найкращий час для висаджування нових дерев, для того, щоб стати щасливими, робити добрі речі. Цей день важливий, бо люди єднаються з природою і починають усвідомлювати, що все йде від Бога, і він дає нам усе через природу", - наголошує Джоел Ліон, Надзвичайний та Повноважний посол Ізраїлю в Україні.

Саме завдяки цьому святу Ізраїль вдалося перетворити з пустелі на квітучу країну.

"Загалом, в іудаїзмі є чотири Нових роки. Ми вирішили, що ми хочемо святкувати усе. Ми хочемо святкувати Новий рік людини, ми хочемо святкувати Новий рік хасидизму, Новий рік природи. Ту-Бішват - це найбільш екологічне свято - це день, коли ми маємо саджати дерева, тому що ми не лише піклуємося про наше сьогодення, а ми піклуємося про наше майбутнє. Дерева - це зелені легені України, Києва. Ми висаджуємо дерева в столиці, щоб ніхто не сказав, що в столиці погане повітря", - зазначив Леонід Барац, речник єврейської громади Києва.

В акції взяли участь представники українського парламенту та посольства Ізраїлю.

"Мы сажаем деревья, это символизирует закладывание новой жизни, как новый человек рождается. И мы сажаем деревья - это новое дерево, это тоже целая жизнь. Это очень символично и для Израиля, и для Киева, потому что Киев - это очень зеленый город, мы продолжаем эту традицию и когда человек сажает дерево это воплощение новой жизни и воплощение сути жития", - підкреслив Олег Вишняков, почесний консул Ізраїлю в західному регіоні України.

"Вот такую вот сделали акцию - пригласили всех желающих высадить несколько деревьев. Конечно, погода сегодня не очень располагает, но "Зеленстрой", который активно участвовал - обещал, что они проследят за тем, чтобы эти деревья принялись, и было все в порядке", - зазначив Олександр Куницький, народний депутат, голова групи дружби між Україною та Ізраїлем.

Ту-Бішват відкриває тримісячний цикл свят. В Ізраїлі це свято вважається днем екологічної свідомості і дуже популярне серед молоді.

"Мы сегодня озеленяем нашу страну, и помогаем чтобы люди дышали свежим воздухом. Мы знаем проблему с внешней средой".

"Мы сажаем яблони, чтобы здесь тоже был сад, - мы надеемся на это. Мы тоже посадили свое дерево и ждем, что скоро оно даст большой урожай".

У цей день, зазвичай, висаджують дерева, щоб привертати увагу громадськості до проблем захисту довкілля. Якщо кияни активніше долучатимуться до таких акцій - столичне повітря стане чистішим.