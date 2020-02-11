Бар у Кейптауні пригощає коктейлями із смаком чизкейку [ Редактировать ]
Понад дві сотні різних молочних коктейлів пропонують в одному з ресторанів Кейптауна, у Південній Африці. Заклад потрапив до книги рекордів Гіннесса за найбільший у світі асортимент солодких напоїв.
У меню шейки з шоколадною пастою і замороженим йогуртом, зі смаком чизкейка й маскрапоне. Дорослим пропонують алкогольну варіацію. Для веганів і охочих схуднути є альтернативи - на основі знежиреного молока.
"Коли ми відкрили ресторан, у меню було чотири десятки коктейлів. Людям сподобалося, тому за п'ять років їх стало аж 100, потім і 200. Ми любимо вигадувати нові смаки", - говорить Айян Хелфон, співвласник закладу.
"Усі напої такі різні й на вигляд неймовірно апетитні. Тож ходитимемо сюди частіше, щоб спробувати всі", - говорить Есмір Прінсло, відвідувачка закладу.
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