У новорожденной дочери Миллы Йовович нашли тяжелую болезнь [ Редактировать ]
Известная 44-летняя актриса Милла Йовович, которая 3 февраля родила третьего ребенка, рассказала о болезни дочери Ошин. Соответствующую историю знаменитость рассказала в своем Instagram.
Так, по ее словам, у ребенка - тяжелая форма желтухи новорожденных. Йовович добавила, что она регулярно возит девочку в больницу.
Актриса также отметила, что ей приходится сцеживать молоко, чтобы Ошин съела больше.
Также знаменитость призналась, что ей больно видеть царапины на пятках малышки, которые остаются после сдачи крови на анализы.
У Йовович и ее супруга режиссера Пола Андерсона есть еще двое детей - 12-летняя Дэшиел и 4-летняя Эва.
Ранее мы писали о том, что Мила Йовович была беременна в третий раз. Также сразу после родов актриса показала новорожденную дочь.
Мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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