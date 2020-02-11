Известная 44-летняя актриса Милла Йовович, которая 3 февраля родила третьего ребенка, рассказала о болезни дочери Ошин. Соответствующую историю знаменитость рассказала в своем Instagram.

Так, по ее словам, у ребенка - тяжелая форма желтухи новорожденных. Йовович добавила, что она регулярно возит девочку в больницу.

Актриса также отметила, что ей приходится сцеживать молоко, чтобы Ошин съела больше.

Также знаменитость призналась, что ей больно видеть царапины на пятках малышки, которые остаются после сдачи крови на анализы.

У Йовович и ее супруга режиссера Пола Андерсона есть еще двое детей - 12-летняя Дэшиел и 4-летняя Эва.

Ранее мы писали о том, что Мила Йовович была беременна в третий раз. Также сразу после родов актриса показала новорожденную дочь.

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