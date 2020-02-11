В Украине утвердили алгоритм эвакуации украинцев из Уханя из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В Ухань отправят самолет для эвакуации ориентировочно 50 человек, который изъявили желание вернуться в Украину. На борту будет бригада экстренной медицинской помощи, которая в дальнейшем останется с ними в месте изоляции и продолжит наблюдение.

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Также сообщается, что на борт смогут попасть только те, кто пройдет медицинский контроль в аэропорту и согласится на изоляцию в течение 14 дней. Перед посадкой пассажирам измерят температуру тела. Людей с симптомами болезни не допустят в самолет.

По прилету в Украину пассажиров и экипаж заберут автобусами и перевезут к месту изоляции. Водители автобусов также будут помещены на карантин. Самолет после этого дезинфицирует специальная бригада.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.