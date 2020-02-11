Олег Боярин - Глава Федерации автопрома Украины и владелец завода "Еврокар", который сегодня является фактически единственным производителем легковых автомобилей в Украине. Мы задали ему несколько вопросов о прошлом, настоящем и будущем его бизнес-идей и инициатив и украинской автомобильной промышленности в целом.

Олег Боярин: "Производить в Украине автомобили при текущих условиях экономически нецелесообразно"

Почему вы начали заниматься автомобильным бизнесом?

Главным аргументом, побудившим согласиться заниматься автобизнесом, стала перспектива. Была необходима альтернатива автомобильным "базарам" - и мы одни из первых начали открывать автосалоны и продавать машины с гарантийным сервисным обслуживанием, что было в новинку в те годы.

К моменту заключения договора со Škoda Auto a.s. на украинском рынке работали четыре официальных импортера чешской марки. Но это не помешало нам уже за первый неполный год продать 200 автомобилей. Уже в следующем году продажи выросли в 10 раз, а к началу третьего тысячелетия компания занимала долю в 50% рынка продаж автомобилей Шкода и выстроила с нуля квалифицированную дилерскую сеть по всей территории Украины.

Новый шаг в развитии был сделан в 2001 году, когда был запущен первый в Украине завод по производству автомобилей Škoda. Завод был построен в рекордные сроки. В июне 2001 года, заручившись поддержкой зарубежных партнеров, мы взяли на себя обязательства закончить строительство завод в декабре 2001 года. И выполнили их. В "чистом поле" всего за 5 месяцев появились цеха. И уже 19 декабря 2001 года состоялось официальное открытие первой очереди завода "Еврокар" и технический запуск производства.

За первый год работы завода в Украине, с конвейера сошло 2 тыс. автомобилей. А уже в 2006 году завод выпустил 20 тыс. автомобилей - десятикратный рост производства всего за четыре года. 2008 год стал очередной вехой в истории завода: с конвейера сошел 100 000-й автомобиль.

Завод "Еврокар" был построен с нуля, и он продемонстрировал возможности современного производства в Украине, открыл перспективы для развития украинской автомобильной промышленности.

Сейчас "Еврокар" - один из немногих, кто сумел выстоять в условиях кризиса и продолжает выпускать автомобили. Что дало возможность остаться на плаву?

Можно сказать, что наша компания родилась и развивалась в условиях кризисов. Экономические и политические потрясения - постоянные условия внешней среды. Так что умение выживать - это результат многолетнего опыта. Даже когда кажется, что все стабилизировалось, расслабляться нельзя. Важно вовремя реагировать на изменения на рынке и принимать своевременные решения.

Да, на сегодняшний день "Еврокар" - это единственный автопроизводитель, который занимается выпуском легковых автомобилей. Но факт в том, что держаться на плаву удается не благодаря, а вопреки. Существующие условия для развития автомобилестроения далеки не только от оптимальных, но и от приемлемых. Мы продолжаем свою деятельность не потому, что это приносит прибыль. Скорее наоборот. Украинский рынок настолько мал, что производить исключительно на внутреннего потребителя - экономически нецелесообразно. Украине нужно привлекать в страну иностранных инвесторов, открывать экспорт в Европу. Но для этого нужна системная поддержка государства. Сейчас этого нет. Мы все еще в числе работающих предприятий, потому что хотим сохранить рабочие кадры. Бизнес не должен думать исключительно о прибыли. Ни одна компания не будет развиваться, да и просто - существовать, без человеческих ресурсов. С нашей командой мы переживали свои лучшие и худшие времена, и мы не можем их подвести, закрыв бизнес и рабочие места. Будем держаться, пока это возможно.

Фото: Олег Боярин на Третьем ежегодном украинском автомобильном форуме

Олег Боярин: "Если Украина приложит максимум усилий, это даст шанс покинуть лавку аутсайдеров и вернуться в игру"

Как развивался украинский автопром с тех пор, как вы стали ее частью?

За это время автомобильная отрасль переживала большие взлеты и не менее большие падения. Лучшим периодом для отрасли стал 2008 год. Производство легковых автомобилей достигло отметки в 400 тыс., а продажи составили 623 тыс. легковых автомобилей. В частности, Еврокар в тот год выпустил почти 36 тысяч автомобилей.

Сейчас объемы производства несопоставимы с теми цифрами, а заводы по выпуску легковых автомобилей прекратили производство. И главное достижение в таких условиях сегодня - удержаться на плаву и сохранить хотя бы те объемы производства, которые есть.

Вместе с тем, мировые тенденции в автопроме открывают новые возможности и для Украины. На замену ДВС приходят электромобили. Во всем мире люди переходят на электромобили, чтобы сохранить окружающую среду, в дополнение к долгосрочной перспективе сэкономить на топливе. Уже совсем скоро увидеть электромобиль на дороге станет такой же обыденностью, как проезжать мимо светофора. Эта ниша еще не занята, и, если Украина приложит максимум усилий, это даст шанс покинуть лавку аутсайдеров и вернуться в игру.

Как Украина может воспользоваться этими изменениями?

Когда мы говорим о долгосрочных планах страны, то есть два пути развития. Первый - Украина может догонять развитые страны. Страны, где расположены главные офисы автомобилестроительных компаний, которые являются разработчиками современных технологий в автомобилестроении. Но будем смотреть правде в глаза - такой вариант развития событий маловероятен. Второй путь - четко обозначить тенденции, куда движется развитый мир, определить точку и идти к ней напрямую. У нас есть возможность стать производственной площадкой глобальных автомобилестроительных концернов и развивать национальный автопром в тесном сотрудничестве с ними.

Такой вариант развития украинской автомобильной отрасли возможен благодаря главным преимуществам Украины - конкурентоспособной квалифицированной рабочей силе, которая пока еще дешевле, чем в ЕС, а также выгодном логистическом расположении рядом с емким рынком стран ЕС.

Но иметь базовые преимущества недостаточно. И это узкое окно возможностей скоро может закрыться. Нужна сильная государственная позиция. Четкая стратегия развития и конкретные действия людей, которые могут принимать решения на государственном уровне.

Фото: Заместитель Председателя Наблюдательного совета "Еврокар" Олег Боярин

"Чтобы быть успешными, мы должны быть готовы к таким изменениям, более того - быть их инициаторами и драйверами", - Олег Боярин

В последнее время часто упоминают о необходимости развивать автомобильные кластеры. Почему это так важно, и какие шаги делаются в этом направлении?

Радует, что об этом начинают говорить, хотя пока что только в бизнес-кругах, а не на государственном уровне. Мы рассматриваем кластеры как эффективный инструмент возвращения страны на инновационный путь развития, как возможность синергии автомобильной отрасли, сферы образования, инноваций и IT.

В европейских странах объединение в кластеры - обычная практика, которая приносит свои плоды. Естественно, при поддержке со стороны государства. Например, кластерная инициатива Берлин-Бранденбург в автомобильной отрасли финансировалась поровну за счет трех сторон: бюджета земель Берлин и Бранденбург, ЕС и участников кластера. В результате удачно реализованных кластерных инициатив автомобильная промышленность Восточной Германии только за 2014 получила 1 млрд инвестиций евро, а производство автомобилей в регионе превышает 800 тыс. в год.

В Украине активно развивается производство автокомплектующих для глобальных автоконцернов. У нас открыли предприятия крупные производители автокомплектующих, которые расположили свои производственные мощности в Западной Украине - LEONI, Kromberg & Schubert, Sumitomo Electric Bordnetze, Yazaki и другие. Около 75% автомобильной проводки для европейского рынка произведено на украинских заводах.

За последние 15 лет в Украине появилось больше 35 заводов и 35 тыс. рабочих мест. Но их могло быть в разы больше. Западная Украина - это перспективный регион в плане привлечения зарубежных инвестиций, учитывая выгодную логистику и дешевую квалифицированную рабочую силу. Только в Закарпатской области инвестиции, привлеченные в развитие автомобильной отрасли области, составляют около 51% инвестиций региона.

Этот пул брендов мировых производителей - уже по сути сформированный Закарпатский автомобильный кластер. Но он остается невидим для власти, страны в целом, а соответственно - и для Европы. Задача власти и задача бизнеса - исправить эту ситуацию, развивать и продвигать эту инициативу. Мы объединены общими целями, идеями и задачами и можем сделать друг друга сильнее.

С этой целью в ноябре 2019 года мы организовали Форум инициатив в части кластеров, где оценили потенциал и возможности региона, сформировали конкретные шаги, которые нужны для эффективной работы кластера. Это возрождение специальных экономических зон, реальные стимулы для деятельности индустриальных парков, привлечение IT в промышленности, развитие дуального образования. Но такая кластерная инициатива, которая может послужить драйвером позитивных экономических изменений, нуждается в поддержке со стороны государства.

Какие новые проекты вы планируете в будущем?

Последние два года мы и делаем ставку на ИТ как отдельный бизнес в группе компаний. Диджитализация, повышение уровня автоматизации и новые бизнес-модели произвели революцию в различных отраслях, и автомобильная промышленность не стала исключением. В ближайшее время 50% стоимости автомобиля будут составлять именно IT-системы. Автомобиль из средства передвижения превратится в очень сложное устройство, потребует программного обеспечения, систем управления, защиты, обмена информацией и развлечений. В нем смогут одновременно работать несколько сотен компьютеров, общаться между собой и инфраструктурой и обрабатывать большой объем данных. Чтобы быть успешными, мы должны быть готовы к таким изменениям, более того - быть их инициаторами и драйверами.

Естественно, продолжится наша деятельность как автопроизводителя. Но в контексте мировых трендов мы изучаем возможности наладить производство электромобилей и комплектующих к ним в Украине с последующим экспортом в страны ЕС. Но чтобы глобальные автоконцерны рассматривали Украину как серьезный вариант для размещения здесь производства, должны быть предпосылки - налаженная инфраструктура, привлекательные законодательные условия. Сейчас мы активно принимаем участие в разработке новых электромобильных законодательных инициатив. Организована подгруппа "Производство" в рамках рабочей группы по развитию электротранспорта в Украине, уже прошло несколько встреч с активными дискуссиями. Проекты законодательных актов по поддержке производства электромобилей и зарядных устройств находятся на завершающей стадии обсуждения. Надеемся на конструктивный диалог с властью по поводу разработки электромобильной стратегии и скорейшее законодательное урегулирование инвестиционной привлекательности отрасли.

Олег Петрович Боярин: биография

Родился 20 октября 1971 года.

Образование: диплом по специальности "Менеджмент организаций" Европейского университета (Киев, Украина).

Семья: женат, воспитывает 7 детей.

Карьера:

В 1996 году основал компанию "Автотрейдинг", которая позже была преобразована в ЧАО "Aтолл Холдинг". Компания стала официальным дилером автомобилей ВАЗ, ГАЗ, KIA и Škoda в Украине.

В 2001 году основал ЗАО "Еврокар" (производство легковых автомобилей Volkswagen Group в Украине).

С 2005 года - Председатель Наблюдательного совета ЧАО "Еврокар". С 2019 года - заместитель Председателя Наблюдательного совета ЧАО "Еврокар".

С 2010 - Председатель Правления ЧАО "Атолл Холдинг" — управляющей компании Группы компаний "Атолл Холдинг", в состав которой входит 49 предприятий по 5 основным направлениям деятельности (автомобильное направление, Harley-Davidson, туризм и рекреация, девелопмент, IT-направление).

В 2011 году стал Членом Совета Федерации работодателей Украины. С 2016 года - заместитель Главы Федерации работодателей Украины.

В 2013 году возглавил Федерацию работодателей автомобильной отрасли.

Награды: в 2005 году Олег Боярин получил Орден "За заслуги" III степени за значительный личный вклад в социально-экономическое, научное и культурное развитие Украины, значительный вклад в трудовые достижения и активную гражданскую деятельность.