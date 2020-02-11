Во вторник, 11 февраля, на борту самолета турецкой авиакомпании Pegasus произошло чрезвычайное происшествие. Пилот самолета потерял сознание. Лайнер совершил посадку в аэропорту Сабихи Гекчен Стамбула. Об этом сообщает Cumhuriyet.

"Командир экипажа потерял сознание незадолго до посадки. Второй пилот сообщил наземным службам о ЧП на борту и самостоятельно посадил самолет", - сообщает газета со ссылкой на запись переговоров между пилотом и диспетчером.

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После посадки пассажиры покинули самолет, а командира экипажа увезла ожидавшая в аэропорту "скорая". Сейчас его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Напомним, 8 января украинский Boeing самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном. Также смотрите, как самолет Utair Boeing-737 с 94 пассажирами и членами экипажа на борту, выполнявший рейс из Москвы в Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту назначения.