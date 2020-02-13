В субботу, 15 февраля, в Украине будут отмечать большой религиозный праздник - Сретение Господне. Этот праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

Согласно традициям, "сретение" является своеобразной "встречей" Ветхого и Нового Заветов. В этот день существует целый ряд традиций, примет, запретов и вещей, которые просто необходимо сделать.

Традиции

Согласно обычаям, в храме 15 февраля проводится праздничное богослужение, которое включает освящение церковных свечей. Наши предки верили, что сретенские свечи помогают защитить дом от пожаров и молний. В доме зажигали сретенскую свечу, когда за окном бушевала непогода.

Молодежь на Сретение традиционно устраивала гуляния.

Что нужно сделать

На Сретение освящают воду. Считается, что она обладает целебными свойствами. Сретенской водой умываются, пьют, если чувствуют боль, также ею можно натереть больное место. Спасает сретенская вода и от "сглаза". Сретенской водой поят домашних животных и скот, чтобы не болели.

Также в этот день освящают свечи. Зажигать Сретенскую свечу позволяется:

Когда в мире происходят страшные природные катастрофы;

Когда рядом начался пожар;

Когда роженица во время родов не может разрешиться от бремени

Когда человек отходит в мир иной.

Помощь ближним - еще один обязательный к исполнению пункт. Помогать принято ежедневно, однако в день праздника каждый добрый и безвозмездный поступок ценится особенно, если он не совершен с корыстной целью.

Что запрещено делать

ругаться

убирать в доме, работать в огороде, рукодельничать

купаться в ванной, но душ принять в святые дни никем не возбраняется

отправляться в дальнюю дорогу: она может кончиться плохо

нельзя заниматься гаданиями и ритуалами

употреблять алкоголь

Приметы

Тихая погода в этот день предвещает хороший урожай поля и роение пчел.

На Сретение тепло и солнечно - ждите теплую весну.

Если на Сретение падает снег - весна будет поздней и холодной.

На Сретение капает вода с крыши - зима еще долго продержится.

Под крышами сосульки - к хорошему урожаю кукурузы.

Ветер на Сретение - к урожаю плодовых деревьев.

Если на деревьях лежит иней - родят хорошо гречка и картофель.

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