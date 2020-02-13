Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Японії. На пневмонію захворіла літня жінка. Те, що недугу спровокував новий вид інфекції, стало відомо вже після її смерті. Як старенька підхопила вірус - невідомо, за кордоном вона не була.

А на круїзному лайнері "Даймонд принцес", що стоїть на карантині в порту Йокогама, за добу виявили 44 нових випадки зараження. Загалом інфікованих - 218. Ще один підозрілий круїзний корабель пустила у свій порт Камбоджа. Два тижні лайнер "Вестердам" провів у морі п'ять країн відмовилися його приймати. На борту судна понад півтори тисячі людей, усіх обстежують.