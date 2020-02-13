Китайський коронавірус: смертність сягнула рекордних показників [ Редактировать ]
А в Китаї різкий стрибок смертності від коронавірусу. За добу померли 242 людини. Це рекордний показник. Так само раптово - зросла кількість уражених вірусом. Як медики пояснюють такі цифри і коли чекати вакцини від Ковід-19 - розповість Світлана Чернецька.
Приголомшливі цифри з Китаю. Лише за один день 15 тисяч нових випадків ураження коронавірусом. І 242 смерті. Втім, приводів для паніки немає. Адже причиною такого стрибка стала нова система підрахунку. Тепер до статистики з Ковід-19 вносять не лише пацієнтів із підтвердженими діагнозами, а всіх хворих з ознаками легеневої інфекції.
"Ми точно бачимо, що поза межами Китаю вірус поводиться неагресивно. І це добра ознака, оскільки це дає змогу підготуватися та зробити все можливе, щоб стримати поширення інфекції", - говорить Майкл Раян, виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Науковці покладають великі надії на створення вакцини проти Ковід-19. У цій лабораторії в Лондоні - б'ють усі рекорди з продуктивності. Зазвичай на виготовлення сироваток ідуть роки. Тут обіцяють упоратися до грудня.
"Нині ми тестуємо цю вакцину на мишах. І сподіваємося, що за кілька тижнів зможемо визначити результат. Побачимо аналізи крові, реакцію їхнього організму на коронавірус", - говорить Пол Маккей, старший дослідник Імперського коледжу Лондона.
Лондонські науковці стали першими у світі, хто почав випробовувати вакцину на тваринах. Над розробкою сироватки працюють також у Китаї, США, Євросоюзі та Австралії.
"Щодо вакцини, ми вже маємо чотири потенційних кандидати. І дуже ймовірно, що за три-чотири місяці - одна чи дві лабораторії - зможуть перейти до тестування на людях. А це вже чималий прогрес", - говорить Сумія Швамінатан, головний науковець Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Вакцина з'явиться надто пізно, щоб зарадити цій епідемії. Але в разі нового спалаху вона буде незамінною допомогою, кажуть медики.
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