Вчасно пропустити карету швидкої на дорозі - у більшості випадків - це врятувати комусь життя. У Миколаєві патрульні поліцейські провели експеримент. Вони супроводжували швидкі і штрафували тих, хто не поступався дорогою. Чи багато свідомих водіїв - розповість Марина Михайловська.

Сергій Гуцуляк - фельдшер із 30-річним досвідом. Каже, кожен виїзд на швидкій - це відповідальність і непередбачуваність. Щоб дістатися до хворого, є 10 хвилин. Та навіть у невеликому Миколаєві для медиків це може перетворитися в надскладне завдання, особливо в години пік.

"Чаще всего вызов - это жизнь человека. Когда ты едешь, практически можешь не знать, что происходит на месте. Поэтому мы всегда торопимся и надо как можно быстрее доехать до места вызова", - говорить Сергій Гоцуляк, виїзний фельдшер швидкої допомоги.

Сьогодні швидку супроводжують патрульні. За декілька хвилин після виїзду - перша зупинка. Спецсигнал проігнорував водій іномарки.

"Поубирайте камеры! Вы тупые или шо? - Бачите? Водій не хоче спілкуватися".

Приватний транспорт, маршрутки. Водії поступатися швидкій не квапляться.

"Чого не можна активніше слідкувати за дорожнім рухом і швидше реагувати на ситуацію? - А куда мені? - Ви максимум повинні прийняти до краю проїжджої частини".

А ось водій цієї вантажівки грубо порушив правила. Тепер на нього очікує штраф - 510 гривень.

"Водитель газона не пропустил скорую, движущуюся с красным светом и световыми сигналами. Если б я ехал с большой скоростью, я мог бы сделать аварию, если б он не пропустил. Если б как положено я смог ехать 90 и 100", - говорить Сергій Харченко, водій швидкої.

Патрульні наголошують: спецсигналами користуються швидкі, рятувальники і поліція. Випадки, коли миколаївські водії ігнорують сигнал, трапляються значно частіше, ніж за це виписують штрафи.

"За рік притягується не менше десятка водіїв за таке порушення. Восновному ми не виписуємо, бо водій патрульної, якщо прямує на виклик, його навіть не пропускають, але йому потрібно доїхати, щоб надати допомогу", - говорить Віталій Данила, начальник управління патрульної поліції в Миколаївській області.

Спецоперація "Увага. Спецсигнал" триватиме по всій Україні ще два тижні.