У Британії тестують на мишах вакцину проти коронавірусу [ Редактировать ]
Від китайського коронавірусу Covid-19 вже померло 1 383 особи. Кількість хворих зросла з 45 до 64 з половиною тисяч. Як медики пояснюють такі цифри і коли чекати вакцини від Covid-19 - розповість Світлана Чернецька.
Приголомшливі цифри з Китаю. Лише за один день - 15 тисяч нових випадків ураження коронавірусом. Втім, приводів для паніки немає. Адже причиною такого стрибка стала нова система підрахунку. Тепер до статистики з Covid-19 вносять не лише пацієнтів із підтвердженими діагнозами, а всіх хворих з ознаками легеневої інфекції.
"Ми точно бачимо, що поза межами Китаю вірус поводиться не агресивно. І це добра ознака, оскільки це дає змогу підготуватися та зробити все можливе, щоб стримати поширення інфекції", - наголошує Майкл Раян, виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Науковці покладають великі надії на створення вакцини проти Covid-19. У цій лабораторії в Лондоні б'ють усі рекорди з продуктивності. Зазвичай на виготовлення сироваток ідуть роки. Тут обіцяють упоратися до грудня.
"Нині ми тестуємо цю вакцину на мишах. І сподіваємося, що за кілька тижнів зможемо визначити результат. Побачимо аналізи крові, реакцію їхнього організму на коронавірус", - говорить Пол Маккей, старший дослідник Імперського коледжу Лондона.
Лондонські науковці стали першими у світі, хто почав випробовувати вакцину на тваринах. Над розробкою сироватки працюють також у Китаї, США, Євросоюзі та Австралії.
"Щодо вакцини, ми вже маємо чотири потенційних кандидати. І дуже ймовірно, що за три-чотири місяці - одна чи дві лабораторії зможуть перейти до тестування на людях. А це вже чималий прогрес", - зазначає Сумія Швамінатан, головний науковець Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Вакцина з'явиться надто пізно, щоб зарадити цій епідемії. Але в разі нового спалаху вона буде незамінною допомогою, - кажуть медики.
по теме
Британські науковці тестують на мишах вакцину проти коронавірусу
Лондонські науковці стали першими в світі, хто почав тестування вакцини на тваринах - у лабораторії в Лондоні б'ють усі рекорди продуктивності
Китайський коронавірус: смертність сягнула рекордних показників
А в Китаї різкий стрибок смертності від коронавірусу. За добу померли 242 людини. Це рекордний показник. Так само раптово - зросла кількість уражених вірусом
Ворог номер один: у ВООЗ шукають способи боротьби з епідемією коронавірусу
У медиків та науковців досі багато запитань, але відповідей поки що немає - зокрема, досі не визначені методи лікування коронавірусу
Кількість смертей від коронавірусу сягнула рекордної позначки
Вакцини проти захворювання медики досі не винайшли, влада Китаю виділила на боротьбу із захворюванням 10 мільярдів доларів
В українця виявили коронавірус
В українця виявили коронавірус. Чоловік перебуває на борту лайнера "Даймонд Принцес", що стоїть на карантині біля берегів Японії