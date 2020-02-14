Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,47 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля установлен на таком уровне: 24,4795 гривен за 1 доллар (-0,0171 грн). При этом курс доллара на 13 февраля составляет 24,4966 гривен за 1 доллар.

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