Курс евро в Украине на 14 февраля [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,58 гривен за евро, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 14 февраля установлен на таком уровне: 26,5872 гривен за евро (-0,1374 грн). При этом курс евро на 13 февраля составляет 26,7246 гривен за евро.
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