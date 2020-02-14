В одних - мільйони, в інших - півтори тисячі гривень зарплатні на місяць і аварійне приміщення. Сільські листоноші працюють в умовах, які просто вражають.

Жанна Дутчак побувала у відділенні "Укрпошти" на Прикарпатті.

Село Нижнів. У самому центрі - будівля, схожа на занедбаний сарай: зогнилі двері й вікна, розбиті шибки, обдертий фасад, порослий мохом дах . Про те, що це сільське відділення пошти, нагадує тільки жовта вивіска.

"Скільки років цій будівлі? - Важко сказати. - Але ось там зверху збереглася дата - 1932. Щоправда, розгледіти її важко, адже фасад геть знищений".

Всередині - вигляд не кращий: зношені напіврозвалені меблі, дірява підлога та облуплені стіни.

З самого ранку у відділенні натовп селян. Одні - отримують пенсії, інші - оплачують рахунки. Працює пошта тричі на тиждень. Обслуговує два села і кілька хуторів. Ольга Василівна тут і за начальника, і за листоношу.

"Сьогодні працюю начальником, завтра йду хатами за листоношу. Листоноша розрахувалася - пішла до Франківська і заробляє гроші. Поки що ще ніхто не хоче йти". - говорить Ольга Нікітіна, начальниця відділення зв'язку "Укрпошти" в селі Нижнів.

Ольга Василівна працює у відділенні понад 10 років.

"Хотілося б або другого приміщення, або ремонту - щоби хотілося йти на роботу і працювати. Давно не було ремонту", - говорить Ольга Нікітіна, начальниця відділення зв'язку "Укрпошти" в селі Нижнів.

Втім, ремонтом, тут навряд чи зарадиш.

"Це, певне, будинок ще австрійський чи польський. От я вже на пенсії, 63 роки, що було - то і лишилося. Змін ніяких", - зазначив Ярослав, житель села Нижнів.

За це відділення йому соромно, - каже керівник Івано-Франківської обласної дирекції "Укрпошти" Михайло Рудий. І зізнається: у регіоні воно не єдине. Чому так? - відповісти не готовий, адже керівником працює лише рік. Як альтернативу дорогому будівництву нових приміщень, - пропонує брати в оренду.

"По такій системі за минулий рік ми відремонтували більше 30 відділень поштового зв'язку в Івано- Франківській області. Тобто, перевили з недуже хороших умов праці - перевили в сільські ради, в менші площею, тепліші, з більш-менш нормальним ремонтом", - говорить Михайло Рудий, керівник Івано-Франківської дирекції акціонерного товариства "Укрпошта".

Приміщення під оренду мають, - кажуть у сільській раді. Щоправда, зараз воно занедбане, без опалення і ремонту. І теж потребує чималих капіталовкладень.