В пятницу, 14 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук в родильном доме №5 в Киеве презентовал комплексную услугу "е-Малятко".

"Новоиспеченные родители будут тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка. С этим мы сегодня поздравили одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями", - написал он в телеграмм.

Премьер отметил, что если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов - "сейчас 20 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме".

Сейчас система "е-Малятко" уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге.

А скоро заработает онлайн на портале "Дія".

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о результатах и первых успехах работы государственного приложения "Действие". Приложение уже набирает популярность, смотрите, сколько человек уже его скачали.