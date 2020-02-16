Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розкритикував міністрів за роботу та закликав до відставки Кабміну [ Редактировать ]
Нагадаю, Уряд невдовзі вперше звітуватиме перед парламентом. Кабмін представлятиме проміжні підсумки своєї роботи. В опозиції вже дали свої висновки. В "Опозиційній платформі - За життя" роботу кабміну вважають незадовільною.
"На самом деле, с учетом того, какую программу действия мы видели на первом этапе, когда назначалось правительство - это было полкило макулатуры, без всяких конкретных цифр, с просто яркими лозунгами, ничего не имеющими общего с действительностью. Мне кажется и такой же отчет будет, будут очередные лозунги какие-то призывы из серии догоним и перегоним, но реально анализа той катастрофы, которая произошла ее не будет, а самое главное они просто не понимают что с этим делать. Наша позиция одна, это правительство не способно справиться с экономическими проблемами, оно должно уйти в отставку", - говорить Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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