Нагадаю, Уряд невдовзі вперше звітуватиме перед парламентом. Кабмін представлятиме проміжні підсумки своєї роботи. В опозиції вже дали свої висновки. В "Опозиційній платформі - За життя" роботу кабміну вважають незадовільною.

"На самом деле, с учетом того, какую программу действия мы видели на первом этапе, когда назначалось правительство - это было полкило макулатуры, без всяких конкретных цифр, с просто яркими лозунгами, ничего не имеющими общего с действительностью. Мне кажется и такой же отчет будет, будут очередные лозунги какие-то призывы из серии догоним и перегоним, но реально анализа той катастрофы, которая произошла ее не будет, а самое главное они просто не понимают что с этим делать. Наша позиция одна, это правительство не способно справиться с экономическими проблемами, оно должно уйти в отставку", - говорить Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".