Поліція Коста-Рики перехопила рекордну партію наркотиків [ Редактировать ]
Поліція Коста-Рики перехопила рекордну партію наркотиків. 5 тонн кокаїну виявили в контейнері, який готували до спорядження у Нідерланди.
Коробки з кілограмовими пакетами дурману зловмисники сховали у тарі для декоративних квітів. Причетним до контрабанди виявився місцевий житель.
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