У Києві затримали кримінального авторитета часів Януковича

У Києві затримали кримінального авторитета, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя. Про це напередодні повідомили в поліції. Євген Анісімов перебував у міжнародному розшуку майже 6 років