Незвичайне пограбування: у Гонконгу викрали із супермаркета туалетний папір [ Редактировать ]
Незвичайне пограбування сталося у Гонконгу. Троє чоловіків викрали із супермаркета кілька сотень рулонів туалетного паперу.
Озброєні ножами, зловмисники уночі напали на водія вантажівки, що саме підвозила продукцію до магазину. Товари першої необхідності у Гонконгу швидко розкуповують останніми днями - містян охопила паніка через поширення коронавірусу. Через інфекцію у регіоні померли троє людей. Проте адміністрація запевняє: ситуація під контролем
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