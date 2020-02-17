Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів загорівся нафтовий танкер

Стовп диму здійнявся у повітря на кілька десятків метрів. Утім, палива на судні не виявилось, корабель стоїть на якорі вже третій рік поспіль через фінансові проблеми власника