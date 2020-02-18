Власник компанії Amazon і одна з найбагатших людей світу Джеф Безос виділить десять мільярдів доларів на боротьбу зі зміною клімату.

Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграм. Грошима буде розпоряджатися спеціальний фонд, що почне роботу влітку.

Гранти видаватимуть ученим, активістам, неурядовим організаціям та всім, хто докладає зусиль до реального збереження і захисту природи.