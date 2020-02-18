Amazon виділить мільярди на боротьбу зі зміною клімату [ Редактировать ]
Власник компанії Amazon і одна з найбагатших людей світу Джеф Безос виділить десять мільярдів доларів на боротьбу зі зміною клімату.
Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграм. Грошима буде розпоряджатися спеціальний фонд, що почне роботу влітку.
Гранти видаватимуть ученим, активістам, неурядовим організаціям та всім, хто докладає зусиль до реального збереження і захисту природи.
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