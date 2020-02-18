В понедельник, 17 февраля, на западе Колумбии на Панамериканском шоссе случилось происшествие. Пять человек стали жертвами подрыва автомобиля. Об этом сообщает газета El Tiempo.

По предварительным данным, неизвестные активировали бомбу, заложенную в машину, чтобы атаковать военные подразделения. В результате взрыва пять человек погибли, еще трое получили ранения. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Шоссе перекрыто. Власти начали расследование. В указанном департаменте активно действуют повстанческие группировки.

Мы писали о том, что в Берлине прогремела стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.