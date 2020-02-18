В результате взрыва авто скончались 5 человек: подробности [ Редактировать ]
В понедельник, 17 февраля, на западе Колумбии на Панамериканском шоссе случилось происшествие. Пять человек стали жертвами подрыва автомобиля. Об этом сообщает газета El Tiempo.
По предварительным данным, неизвестные активировали бомбу, заложенную в машину, чтобы атаковать военные подразделения. В результате взрыва пять человек погибли, еще трое получили ранения. Они были доставлены в ближайшие больницы.
Шоссе перекрыто. Власти начали расследование. В указанном департаменте активно действуют повстанческие группировки.
Мы писали о том, что в Берлине прогремела стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Раньше сообщалось о том, что в Днепре посреди улицы взорвалось авто. А также 27 января, вспыхнуло здание Минкульта
Кроме того, в Киеве прогремел взрыв в больнице.
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