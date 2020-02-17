В понедельник, 17 февраля, в Киеве на Голосеевском проспекте произошла жуткая стрельба. Неизвестный открыл огонь на улице. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как выяснилось, мужчина решил на улице открыть хаотичную стрельбу с пневматического оружия. Его забрали в местное управление полиции, где выяснилось, что он является жителем Киева.

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К счастью, из-за стрельбы никто не пострадал. Детали устанавливаются.

Напомним, мужчина с гранатой захватил в заложники семью. В Краматорске мужчина решил взять заложников и закрылся в квартире знакомой с ее 16-летней дочерью. Мужчина с гранатой грозился взорвать дом.

Мы писали о том, что в Берлине прогремела стрельба. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения.