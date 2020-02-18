Высокие тарифы на газ и отопление вынуждают украинцев наращивать задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя итоговые данные Госстата за 2019 год.

"Только за 2019 год долги наших граждан за отопление и горячую воду выросли на 21%. Это доказывает, что система субсидий, которую сохраняет нынешнее правительство, неэффективна. Спасти ЖКХ от коллапса только субсидиями невозможно, единственный выход - снижение тарифов", - заявил Сергей Лёвочкин.

Политик сообщил, что из 63,7 млрд гривен задолженности львиную долю - 48,3 млрд - составляет неоплата счетов за газ, отопление и горячую воду.

"Рекламируемое снижение тарифов на газ и отопление большинство граждан не заметили. "Оппозиционная платформа - За жизнь" внесла законопроекты, принятие которых позволит снизить цены на газ украинской добычи, а также предложила прямые поставки от "Газпрома", - только таким способом можно существенно уменьшить суммы в платежках украинцев. Если бы нас услышали, то сегодня долги украинцев были бы намного ниже. Поэтому мы настаиваем на принятии наших предложений и будем добиваться их реализации", - подытожил народный депутат.