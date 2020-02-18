В среду, 19 февраля, погода в Украины будет маловетреной и теплой, местами возможны дождь и мокрый снег, днем до 12 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайшие трое суток в западных, юго-восточных областях и в Крыму местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. В восточной части и в Карпатах ночью на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.

Ночью и утром в стране местами туман.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 3-9° тепла, завтра в южной части до 12°.

Ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Украины остались без света. А также синоптики предсказали "дождь" из игуан.