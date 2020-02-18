Погода в Украине на 18 февраля [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, погода в Украины будет маловетреной и теплой, местами возможны дождь и мокрый снег, днем до 12 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в западных, юго-восточных областях и в Крыму местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. В восточной части и в Карпатах ночью на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ночью и утром в стране местами туман.
Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 3-9° тепла, завтра в южной части до 12°.
Ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Украины остались без света. А также синоптики предсказали "дождь" из игуан.
Смотрите также видео, на котором кафе в Мельбурне (Австралия) страдает от аномального крупного града. Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды.
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