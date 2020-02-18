С круизного лайнера экстренно эвакуируют полтысячи пассажиров [ Редактировать ]
С круизного лайнера Diamond Princess отпустят полтысячи людей, которые застряли на лайнере в Японии из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает AFP.
Как выяснилось, с 19 по 21 февраля отпустят только тех пассажиров, у которых не обнаружили признаки коронавируса. А также, они не должны были контактировать с инфицированными.
"Мы сделали тесты для всех. Некоторые результаты уже известны... и тех, чьи результаты уже известны, мы готовим к высадке", - заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като.
Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Мы писали, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.
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