С круизного лайнера Diamond Princess отпустят полтысячи людей, которые застряли на лайнере в Японии из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает AFP.

Как выяснилось, с 19 по 21 февраля отпустят только тех пассажиров, у которых не обнаружили признаки коронавируса. А также, они не должны были контактировать с инфицированными.

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"Мы сделали тесты для всех. Некоторые результаты уже известны... и тех, чьи результаты уже известны, мы готовим к высадке", - заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като.

Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

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