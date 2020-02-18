Ратаковски в бикини взбудоражила поклонников [ Редактировать ]
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками ярким фото в Instagram, на котором она отдыхает на пляже.
Звезда позирует на пляже в ярком купальнике, который выгодно подчеркивает ее соблазнительные формы. Образ она дополнила золотой цепочкой. Ее шикарные волосы небрежно развеваются на ветру.
"Мой новый любимый купальник", - написала Ратаковски под фото и продемонстрировала купальник собственного бренда.
Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.
Мы писали о том, что Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть пикантным фото. Ангел Victoria’s Secret в откровенном наряде ошарашила поклонников.
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