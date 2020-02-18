Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками ярким фото в Instagram, на котором она отдыхает на пляже.

Звезда позирует на пляже в ярком купальнике, который выгодно подчеркивает ее соблазнительные формы. Образ она дополнила золотой цепочкой. Ее шикарные волосы небрежно развеваются на ветру.

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"Мой новый любимый купальник", - написала Ратаковски под фото и продемонстрировала купальник собственного бренда.

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