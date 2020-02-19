Американський каякер підкорив 40-метровий водоспад в Чилі [ Редактировать ]
Американський каякер Дейн Джексон спустився з 40-метрового водоспаду в Чилі. 26-річний спортсмен подорожує світом і постійно шукає нові місця для ризикованих запливів. Підкорив уже три десятки водоспадів.
До останнього випробування готувався 4 роки. Та рекорд поки що належить іншому відчайдухові. Американець Тайлер Брадт спустився на байдарці з 57-метрового водоспаду.
по теме
62-летний мужчина простоял в планке 8 часов (фото)
62-летний американец Джордж Худ выстоял в планке 8 часов 15 минут и 15 секунд
Найстарішій жительці Європи виповнилося 116 років
Це сестра Андре - черниця з монастиря в Тулоні. Вона пережила дві війни. І найкращим спогадом називає повернення з Першої світової живими своїх братів
Український боксер Денис Берінчик провів відкрите тренування
Вечір великого боксу на "Інтері". Наступного тижня свій титул чинного Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO відстоюватиме український боксер Денис Берінчик
Велетень зі снігу: в Австрії зліпили найбільшого у світі сніговика
В Австрії зліпили найбільшого у світі сніговика. Велетень заввишки 38 метрів 4 сантиметри. Створили його на гірському курорті за півтора місяця
"Залізна людина": французький екстремал у реактивному костюмі піднявся над Дубаєм
Розігнатися можна до 400 кілометрів на годину. У небі француз провів близько трьох хвилин. Потім на парашуті спустився на землю