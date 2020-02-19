Американський каякер Дейн Джексон спустився з 40-метрового водоспаду в Чилі. 26-річний спортсмен подорожує світом і постійно шукає нові місця для ризикованих запливів. Підкорив уже три десятки водоспадів.

До останнього випробування готувався 4 роки. Та рекорд поки що належить іншому відчайдухові. Американець Тайлер Брадт спустився на байдарці з 57-метрового водоспаду.