В Афінах показали давньогрецьких роботів і прототипи комп'ютерів [ Редактировать ]
В афінському музеї показали давньогрецьких роботів і прототипи комп'ютерів. Чим ще світ має завдячувати Еллінам - дивіться далі.
Для давніх греків роботи уже були не в дивину. Ось це, наприклад, автоматичний прислужник винахідника Філона Візантійського і перший робот в історії. Його змайстрували в 3 столітті до нашої ери.
"Зазвичай він "працював" на народних гуляннях. Люди підходили до автомата, ставили кухоль у руку, - й він наповнювався вином. Напій можна було розбавити водою", - говорить Панаготіс Костанас, директор виставки.
А під такі мелодії афіняни, мабуть, уранці зустрічали колісницю Геліоса на небосхилі. Це водяний будильник, винайдений Платоном. Щоб завести його, - амфору наповнювали водою до певної відмітки.
Чи не найбільше в музеї - винаходів Герона Александрійського. Його вважають одним з найвидатніших інженерів в історії. Автоматичні двері, які він змайстрував, греки вважали дивом і дарунком богів. Та весь секрет у складному підземному механізмі.
"Коли служителі храму запалювали вогонь, повітря всередині механізму нагрівалося й розширювалося. Єдиний вихід для нього - ось там знизу. Повітря тисне на воду у сферичному контейнері. Вода перетікає по трубі до вази. Вона поступово наповнюється, стає важчою, перехиляє ваги з іншого боку, а вони вже - ланцюгами тягнуть двері. Й ті автоматично відчиняються", - говорить Ізабелла де Вільєрс, екскурсовод.
Перший у світі механічний театр ляльок - теж справа рук Герона. Він вигадав і прототип парової турбіни.
"Парова турбіна Герона могла дати поштовх для створення першого парового двигуна і індустріальної революції загалом ще дві тисячі років тому", - говорить Міна Мітсомпоноу, директорка музею.
Знаменитий антикітерський механізм - вважають прообразом комп'ютера. Складну систему дисків і зубчастих коліс використовували давні астрономи.
"Під капотом сучасного автомобіля ми бачиму купу болтів, гайок, гвинтиків і пристроїв. Усі ці речі вперше винайшли давні греки, вони заклали основи для багатьох сучасних технологій", - говорить Панаготіс Костанас, директор виставки.
Панаготіс Костанас з батьком і братом власноруч відновлювали всі ці механізми за давніми грецькими, арабськими й латинськими рукописами. Аби зібрати колекцію, витратили 22 роки.
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