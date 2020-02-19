В афінському музеї показали давньогрецьких роботів і прототипи комп'ютерів. Чим ще світ має завдячувати Еллінам - дивіться далі.

Для давніх греків роботи уже були не в дивину. Ось це, наприклад, автоматичний прислужник винахідника Філона Візантійського і перший робот в історії. Його змайстрували в 3 столітті до нашої ери.

"Зазвичай він "працював" на народних гуляннях. Люди підходили до автомата, ставили кухоль у руку, - й він наповнювався вином. Напій можна було розбавити водою", - говорить Панаготіс Костанас, директор виставки.

А під такі мелодії афіняни, мабуть, уранці зустрічали колісницю Геліоса на небосхилі. Це водяний будильник, винайдений Платоном. Щоб завести його, - амфору наповнювали водою до певної відмітки.

Чи не найбільше в музеї - винаходів Герона Александрійського. Його вважають одним з найвидатніших інженерів в історії. Автоматичні двері, які він змайстрував, греки вважали дивом і дарунком богів. Та весь секрет у складному підземному механізмі.

"Коли служителі храму запалювали вогонь, повітря всередині механізму нагрівалося й розширювалося. Єдиний вихід для нього - ось там знизу. Повітря тисне на воду у сферичному контейнері. Вода перетікає по трубі до вази. Вона поступово наповнюється, стає важчою, перехиляє ваги з іншого боку, а вони вже - ланцюгами тягнуть двері. Й ті автоматично відчиняються", - говорить Ізабелла де Вільєрс, екскурсовод.

Перший у світі механічний театр ляльок - теж справа рук Герона. Він вигадав і прототип парової турбіни.

"Парова турбіна Герона могла дати поштовх для створення першого парового двигуна і індустріальної революції загалом ще дві тисячі років тому", - говорить Міна Мітсомпоноу, директорка музею.

Знаменитий антикітерський механізм - вважають прообразом комп'ютера. Складну систему дисків і зубчастих коліс використовували давні астрономи.

"Під капотом сучасного автомобіля ми бачиму купу болтів, гайок, гвинтиків і пристроїв. Усі ці речі вперше винайшли давні греки, вони заклали основи для багатьох сучасних технологій", - говорить Панаготіс Костанас, директор виставки.

Панаготіс Костанас з батьком і братом власноруч відновлювали всі ці механізми за давніми грецькими, арабськими й латинськими рукописами. Аби зібрати колекцію, витратили 22 роки.