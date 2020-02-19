Кейт Мосс разделась перед камерой [ Редактировать ]
46-летняя британская супермодель и актриса Кейт Мосс предстала в кадре в пиджаке на голое тело. Снимок был сделан для обложки известного глянцевого журнала I-D. Пикантный кадр опубликовали в Instagram-аккаунте издания.
На фото Мосс стоит на на пляже в костюме Dior. На ней черные юбка-миди и расстегнутый удлиненный пиджак. Образ модели дополнен черным беретом от Dior и серьгами в виде ракушек.
Стилистом выступил Аластер Маккимм, который также является главным редактором журнала I-D.
Фотографировал знаменитость Марио Сорренти, работавший со многими звездами, например, с певицой Рианной, актрисой Марго Робби, сестрами-моделями Беллой и Джинджер Хадид и дочерью Синди Кроуфорд Кайей Гербер.
Фото: Instagram/i_d
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