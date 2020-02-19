Умерла звезда "Беверли-Хиллз" [ Редактировать ]
В США умерла актриса, звезда сериалов "Скорая помощь" и "Беверли-Хиллз" Джанет Дюбуа. Об этом сообщает издание TMZ.
Актриса умерла в возрасте 74 лет. По информации издания, женщина скончалась во сне в своем калифорнийском доме в Глендейле.
О том, кто обнаружил тело Дюбуа не сообщается. Также неизвестна и причина смерти женщины. Сообщается, что ее смерть стала внезапной даже для семьи. Дюбуа не жаловалась на здоровье и не сообщала о каких-либо недугах.
Известно, что за несколько недель до смерти актриса не пришла на встречу с поклонниками.
В актерском списке Джанет Дюбуа также роли в фильме "Ангелы Чарли 2: Только вперед" и сериале "Добрые времена".
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