Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

После долгих колебаний правительство все же решилось вывезти украинских граждан из китайского города Ухань, оказавшихся в эпицентре эпидемии смертоносного вируса. Но сделало это с размахом. Вместе с украинцами к нам на карантин летят граждане многих других стран. Чиновников совершенно не смутило, что этим решением они поставили под угрозу не только безопасность нашей страны, но и всей Европы.

Украина абсолютно не готова противостоять рискам распространения этой инфекции. В течение нескольких лет в стране методично уничтожается система здравоохранения. Из года в год медицина недофинансируется. Из-за так называемых реформ страна лишилась врачей, закрываются больницы и поликлиники, срывается вакцинация населения. Во многих городах отсутствуют врачи-эпидемиологи, разрушен эпидемиологический контроль. В итоге украинская медицина еле справляется со вспышками сезонных вирусных заболеваний, корью, вирусной пневмонией.

В такой ситуации превращать Украину в транзитный карантинный хаб - это высшая мера глупости. Это абсолютная безответственность перед украинским народом и другими народами Европы.

Неуемное стремление ЗЕ-команды сделать из всего шоу уже превратилось в угрозу для страны и людей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленно провести консультации с правительствами всех стран, граждане которых будут вывезены Украиной из Уханя. Теперь нам потребуется вся возможная помощь в проведении карантинных мероприятий и скорейшей отправки этих людей домой.

Требуем снять с должностей всех чиновников, ответственных за «карантинную авантюру». Правительство Гончарука - это самый большой вызов для национальной безопасности. Парламент просто обязан отправить всю эту безответственную компанию в отставку.

Мы призываем проголосовать за подготовленный нами законопроект об отмене разрушительной и антинародной медицинской реформы, принять изменения в бюджет и обеспечить полноценное финансирование медицины. Это единственный правильный выбор для всех депутатов, кому небезразличны жизнь и здоровье украинцев.