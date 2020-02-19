Правительство, превратившее Украину в карантинный хаб, должно быть отправлено в отставку [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
После долгих колебаний правительство все же решилось вывезти украинских граждан из китайского города Ухань, оказавшихся в эпицентре эпидемии смертоносного вируса. Но сделало это с размахом. Вместе с украинцами к нам на карантин летят граждане многих других стран. Чиновников совершенно не смутило, что этим решением они поставили под угрозу не только безопасность нашей страны, но и всей Европы.
Украина абсолютно не готова противостоять рискам распространения этой инфекции. В течение нескольких лет в стране методично уничтожается система здравоохранения. Из года в год медицина недофинансируется. Из-за так называемых реформ страна лишилась врачей, закрываются больницы и поликлиники, срывается вакцинация населения. Во многих городах отсутствуют врачи-эпидемиологи, разрушен эпидемиологический контроль. В итоге украинская медицина еле справляется со вспышками сезонных вирусных заболеваний, корью, вирусной пневмонией.
В такой ситуации превращать Украину в транзитный карантинный хаб - это высшая мера глупости. Это абсолютная безответственность перед украинским народом и другими народами Европы.
Неуемное стремление ЗЕ-команды сделать из всего шоу уже превратилось в угрозу для страны и людей.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленно провести консультации с правительствами всех стран, граждане которых будут вывезены Украиной из Уханя. Теперь нам потребуется вся возможная помощь в проведении карантинных мероприятий и скорейшей отправки этих людей домой.
Требуем снять с должностей всех чиновников, ответственных за «карантинную авантюру». Правительство Гончарука - это самый большой вызов для национальной безопасности. Парламент просто обязан отправить всю эту безответственную компанию в отставку.
Мы призываем проголосовать за подготовленный нами законопроект об отмене разрушительной и антинародной медицинской реформы, принять изменения в бюджет и обеспечить полноценное финансирование медицины. Это единственный правильный выбор для всех депутатов, кому небезразличны жизнь и здоровье украинцев.
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