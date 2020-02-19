Військовий-кіборг продовжує служити Україні із протезом замість руки [ Редактировать ]
Реабілітуватися після тяжких бойових поранень та знову стати на захист країни мають змогу військові у Кропивницькому третьому окремому полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Один із таких військовиків - Василь Белень.
Він втратив руку під Дебальцевим, але продовжує службу. Поспілкувалася з героєм та побувала у військовій частині Кропивницького моя колега Олена Бринза.
Василь Белень вправно користується смартфоном, пультом і - навіть зброєю.
"Ось цей автомат близько п'яти кілограмів, за допомогою цього протезу майже нічого немає неможливого".
І це при тому, що кисть правої руки двадцятишестирічний молодший сержант Василь Белень втратив п'ять років тому, в бою під Дебальцевим. Завдяки ж держпрограмі протезування військових чоловік отримав електронний протез. Його виготовили в Шотландії, а зібрали в Харківському інституті протезування. Управляється протез за допомогою спеціального додатка в планшеті, а електронну кисть в дію приводять м'язи руки.
"Ну, руку свою не замінить, але набагато навіть в побуті буде набагато комфортніше з нею, ніж без неї. Набирання тексту на комп'ютері, водіння авто, робота з комп'ютерною мишкою вона також може ця рука виконувати цю функцію, одягати дитину, одягатися самому", - говорить Василь Белень, військовослужбовець Кропивницького третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго.
"Іще одна така приємна із функцій - я завжди можу потиснути руку".
Наразі Василь продовжує служити у військовій частині. Разом з ним у Кропивницькому третьому полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго на різних посадах працюють ще дев'ять ветеранів, які зазнали серйозних травм у боях із загарбниками на Донбасі.
"Вони залишаються військовослужбовцями, від них армія не відмовляється. І вони були потрібні, коли були здоровими, і залишаються потрібними зараз, просто існують інші задачі, які вони так само можуть виконувати, вони їх якісно виконують", - говорить Валерій Лебідь, пресофіцер Кропивницького третього окремого полку спецпризначення ім. князя Святослава Хороброго.
"Я взагалі не відчуваю, що я якийсь там без руки чи в мене якась інвалідність, от спілкуюся з усіма на рівні, поставлені задачі, я так думаю, я виконую їх в повному обсязі", - говорить Василь Белень, військовослужбовець Кропивницького третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго.
Єдине, що видає електронний протез - це специфічний звук. Через нього, з гумором каже Василь, з ним трапляються кумедні випадки.
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