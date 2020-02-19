Яйця розбрату. Працівники найбільшого в Україні підприємства з виробництва яєць сьогодні влаштували акцію протесту в урядовому кварталі. Вимагали відставки голови Національного Антикорупційного бюро. Чому - розкаже Даніїл Снісар.

Рух урядовим кварталом зранку обмежений. Вулиці перекриті через велелюдний мітинг. Під Кабміном зібралося більше як 6 тисяч працівників групи агропромислових компаній. Причина - у кількох кримінальних провадженнях кількарічної давнини, які Офіс генпрокурора за поданням НАБУ відновив проти власників холдингу.

"Сьогодні ми яйця несли в дві установи. В НАБУ зранку і зараз прийшли сюди до кабінету міністрів. Яйця ми хотіли передати пану прем'єр-міністру. З лозунгом, ми хочемо, щоб всі у цій установі були з яйцями, дотримували своє слово і звільнили Ситника. Ми ще раз повторюємо: залиште в спокої компанію, яка виробляє один процент ВВП держави і сплачує два з половиною мільярдів податків до бюджету. Звільнить корупціонера, який станом на сьогодні просто хоче знищити цю компанію, через власні амбітні цілі", - говорить Галина Ковток, директорка ТОВ "Укрлендфарминг".

Група компаній, за версією силовиків, нібито заволоділа коштами на будівництво двох птахофабрик, які так і не були зведені.

"Протягом чотирьох років тривають по надуманим приводам, кримінальні справи, порушені НАБУ, якоби через відсутність наших птахофабрик. Ми провели безліч екскурсій, починаючи від податкових інспекторів, Служби Безпеки, НАБУ, експертів, які оцінювали реальність чи нереальність тих фабрик. Показували людей які працюють, показували виробниче обладнення. Для того щоб довести неправомірність, а) порушеної самої справи, б) самого факту по якому була порушена справа", - говорить Василь Марчук, працівник ТОВ "Укрлендфарминг".

У тому, що підприємства є і вдало функціонують, кілька тижнів тому пересвідчилися і ми. Одна з птахофабрик - на Херсонщині, друга - у передмісті Кам'янця-Подільського. Виробництво повного циклу із зонами підрощування молодняка, промислового виробництва, власного комбікормового заводу. І працюють фірми вже 10 років.

"Це ж якийсь театр абсурду. Працівники захищають свого роботодавця від топ-чиновника, який сам представляє державу і сам являється корупціонером. Ніде в світі такого немає! Відкрийте очі! Прийміть міри. А ми працювали і будемо працювати на благо країни, на благо своїх сімей. І на благо уряду, у тому числі", - закликає Володимир Данилевський, працівник ТОВ "Укрлендфарминг".

Усі вимоги мітингарі передали в Кабінет міністрів. Відтак акцію продовжили під стінами парламенту. Аграрії побоюються, що роботу підприємств, через відновлені розслідування можуть заблокувати. У цьому разі, заручниками ситуації стануть 27 тисяч працівників агрокомпанії.