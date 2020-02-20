Кровавый теракт: в Германии расстреляли посетителей бара [ Редактировать ]
В ночь на 20 февраля в немецком городе Ханау, который находится в 20 километрах от Франкфурта, неизвестный устроил стрельбу. К сожалению, без смертельных случаев не обошлось. Число погибших достигло 11 человек, сообщает «Информатор».
По данным полиции первые выстрелы прозвучали около 22:00 по местному времени. Изначально нападавший открыл стрельбу в кальянной, которая находится в центре города, где застрелил троих человек. Через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной, находящейся в другом районе города. Где от выстрелом погибли еще пять человек. Также пять человек были ранены и в тяжелом состоянии их доставили в больницу. К сожалению, спустя некоторое время один из них скончался.
Позже полиция провела спецоперацию по захвату дома, где мог находиться предполагаемый преступник. Когда правоохранители зашли в помещение, то нашли там еще два тела. Предварительно, один из них и есть нападавший. Подробности и мотивы устанавливаются.
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