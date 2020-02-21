В Іспанії викрили підземну тютюнову фабрику [ Редактировать ]
В Іспанії викрили підземну фабрику тютюну , чим від задухи врятували шістьох українців та громадян Литви. Незаконне виробництво ретельно замаскували: зверху - легальне господарство, під землею на глибині чотирьох метрів - виробнича лінія.
Фабрику видали самі ж робітники - вони почали гатити в люк, коли правоохоронці проводили обшук ззовні. Адже після арештів "власників", які відбулися напередодні, зловмисник припинили подачу кисню. За інформацією правоохоронців, це перша підземна тютюнова фабрика в Європі.
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