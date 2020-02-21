В США разбился самолет с людьми [ Редактировать ]
В четверг, 20 февраля, в Техасе разбился двухмоторный самолет, где находилось три человека. Все они погибли на месте. Об этом сообщает New York Daily News.
Самолет пропал с радаров утром, но спасатели нашли самолет лишь поздно вечером.
"Вследствие авиакатастрофы в сельскохозяйственном районе на западе Техаса погибли трое людей", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, пилот ранее сообщил о неполадках в электронике и развернул самолета в аэропорт "Эбилен". Причины катастрофы расследует национальный совет по вопросам безопасности транспорта США.
Ранее мы писали о том, что в России разбился пассажирский самолет. Самолет потерпел крушение сразу же после влета. Это был частный самолет Ан-2. Крушение произошло из-за технических проблем или человеческого фактора.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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