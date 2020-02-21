Україна - одна з останніх держав, що евакуювала своїх громадян із Китаю. Раніше це зробили десятки інших країн. Тож як вони організували виїзд своїх громадян? Та як їх зустрічали вдома? Давайте подивимось.

"Своїх не кидаємо". Ніби на доказ цього розтиражованого гасла саме американці першими розпочали евакуацію своїх громадян із провінції Хубей.

Вивозили в кілька етапів. Почали ще наприкінці січня і загалом перемістили 800 людей. Хоча в країні медіа теж усіляко підігрівали паніку щодо коронавірусу, жодних акцій протесту в Штатах не було. Американців із Китаю розмістили на кількох військових базах - у Каліфорнії, Техасі та Небрасці. А тиждень тому дві сотні людей, після двотижневого карантину, відпустили додому.

"Одного пацієнта довелося перевезти до лікарні - у нього на тлі хронічного захворювання зафіксували кілька симптомів коронавірусу незначні запаморочення і труднощі з диханням. Тож його ретельно обстежать і надалі спостерігатимуть за його станом. Решта людей залишатимуться в карантинних закладах", - говорить Майкл Водмен, співдиректор медичного центру університету Небраски.

Майже одночасно зі Штатами вивозити своїх почала й Канада. Теж у кілька етапів. Сотні людей розмістили на військовій базі у Трентоні. Там також не було жодної паніки, навпаки - місцеві жителі збирали й передавали для співвітчизників у карантині книжки та солодощі. Австралія двісті своїх співгромадян забрала з Уханя на початку лютого. Усіх перевезли в пункт тимчасового перебування на острові Різдва в Індійському океані. Згодом туди ж доправили й "сусідів" із Нової Зеландії.

"Є дві людини, в яких виявили коронавірус. Їх евакуювали з круїзного лайнера "Даймонд Прінцес". Вони почуваються задовільно, мають легкі симптоми застуди. Утім, немає потреби утримувати їх у Сіднеї. Після карантину вони поїдуть додому й перебуватимуть під наглядом місцевих лікарів", - говорить Даян Стівенс, виконувачка обов'язків голови департаменту охорони здоров'я Австралії.

Австралійська пара, яка вже дісталася з Японії додому, каже: умови на круїзному лайнері були хороші, але всі потерпали від інформаційного вакууму.

"Складалося таке враження, ніби ми сидимо на бомбі уповільненої дії. Надто багато було запитань без відповідей - як поширюється вірус, чи через вентиляцію, чи від людей, чи можна заразитися через їжу. Ми перебували в постійному страху", - говорить Кріс Пек, евакуйований з лайнера "Diamond Princess".

В умовах доволі жорсткого карантину на лайнері Diamond Princess, який пришвартований у Японії, перебували 3 тисячі людей. Третина з них напередодні залишили фешенебельну в'язницю.

"До побачення, щасливої вам подорожі".

"Ми евакуйовуємо лише цілком здорових громадян. Щоправда, на них теж чекатиме карантин", - говорить Мухаджир Еффенді, міністр із розвитку Індонезії.

Серед двох тисяч людей, які перебувають на борту корабля, і 23 українці. Усі вони - члени екіпажу, тож залишатимуть лайнер останніми. Ще двоє наших співгромадян, які підхопили коронавірус, одужують.

А це вже Велика Британія. Цього тижня Королівство приймало своїх співгромадян із Уханя. Усіх - розмістили в готелі міста Мілтон-Кінгз, за 70 кілометрів від Лондона. У містечку живуть близько 250 тисяч людей. Поруч із карантинним готелем розташовані школи, футбольний клуб, фітнес-центр і кампуси університету. Евакуйованим надали змінний одяг та засоби гігієни. У готелі є медперсонал, який спостерігатиме за їхнім станом.

А Франція своїх громадян із Китаю привезла на розкішну базу відпочинку під Марселем. Аби пережити час карантину, для ізольованих організували гуртки з йоги, перукарства та лінгвістичні курси.

"Усі ці активності потрібні, щоб не впасти в депресію, тож ми намагаємося підтримувати соціальні зв'язки. Це необхідно для збереження здорового психологічного стану", - говорить Шарль Жермен, евакуйований із Уханя.

"Я навчаю перукарству. Роблячи це тут, я ніби повертаюся в нормальне життя", - говорить Єнн, евакуйований із Уханя.

У Німеччині евакуйовані два тижні перебуватимуть у клініці Кепенік - у Берліні. В Іспанії у військовому шпиталі, в Італії під карантин надали відділення звичайних лікарень. А деякі країни взагалі вдалися лише до домашньої ізоляції.

А ось ця картинка, що так контрастує зі спокійними європейськими реаліями і так схожа на Україну, - Казахстан. Там люди теж влаштували масові акції протесту проти розміщення евакуйованих із Китаю співвітчизників. В одному з містечок навіть ліжка й матраци з лікарняних палат витягали. А ще блокували дорогу до місця обсервації.