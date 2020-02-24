В 179 округе поймали незаконную слежку за кандидатом Юлией Светличной [ Редактировать ]
На довыборах в Раду по 179 округу на незаконной слежке за лидером избирательной гонки Юлией Светличной поймали двоих в штатском. Об этом сообщили доверенное лицо Юлии Светличной Анатолий Попов и адвокат Алексей Шевчук.
По словам Попова, волонтеры неоднократно фиксировали незаконную слежку за Юлией Светличной.
"В частности, такой инцидент зафиксирован 20 февраля во время работы лидера избирательной гонки в Лозовой. Поймали на незаконной слежке двух мужчин в штатском на мазде красного цвета с херсонской регистрацией", - заявил Попов.
Попов отметил, что проводившие слежку люди представились сотрудниками правоохранительных органов, но предъявить удостоверения отказались.
"Юлия Светличная сегодня является лидером избирательной гонки в 179 округе. Поэтому цель таких противоправных действий очевидна: грубое вмешательство в избирательный процесс и препятствование нашему кандидату вести законную агитацию. Мы официально обратились в ГБР и Нацполицию с требованием проверить, кто из представителей власти отдавал приказ вести слежку за Юлией Светличной", - сообщил Попов.
Видео и фото предоставлены доверенным лицом Юлии Светличной Анатолием Поповым и адвокатом Алексеем Шевчуком.
В свою очередь адвокат Шевчук подчеркнул, что не исключает подготовку противоправных действий по нанесению физического урона Юлии Светличной с целью устранения из избирательной гонки наиболее рейтингового кандидата.
"Следствие должно проверить и определить, были ли привлечены к противоправным действиям представители правоохранительных органов в официальное рабочее время. Также мы считаем, существует угроза нанесению физического урона Юлии Светличной с целью устранения из избирательной гонки кандидата-лидера. Все эти факты противоправных действий необходимо оперативно расследовать", - резюмировал Шевчук.
Ранее в Комитете избирателей Украины заявили применении в 179 округе другой грязной технологии - выдвижения клона. ЦИК зарегистрировала двойника лидера избирательной гонки Юлии Светличной.
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