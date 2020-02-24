В понедельник, 24 февраля, в пресс-службе Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий заявили, что украинцам, которые были освобождены из плена на Донбассе, выплатят материальную помощь в размере 100 тысяч гривен со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В следующий понедельник, 2 марта, освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тысяч гривен материальной помощи на свои банковские счета.

По данным ведомства, почти два месяца Минветеранов чуть ли не ежедневно работало с освобожденными пленными.

Напомним, еще 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Позже, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES рассказал про второй этап обмена пленными. А уже 29 октября в ОБСЕ заявили о подготовке к обмену.

4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о том, что рассчитывает на большой обмен пленными на Донбассе до конца года. Уже 7 января, стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.