В понедельник, 24 февраля, в Германии, в Фолькмарзене, неизвестный влетел в толпу во время карнавала. Число пострадавших возросло до 30 человек. Об этом сообщает Bild.

Треть человек получили серьезные травмы от аварии. Как сообщили очевидцы, ДТП было похоже на то, что водитель преследовал детей.

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Водителя автомобиля задержали. На вид ему оказалось от 20 до 30 лет. По предварительным данным, пострадали также маленькие дети.

Полиция не может утверждать был ли это теракт или несчастный случай.