Депутат "Слуги народа" назвала смертельный коронавирус - величайшей аферой [ Редактировать ]
Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая сообщила, что вспышка коронавируса - это величайшая афера в мире. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Депутат назвала обострение внимания на вспышку коронавируса "коронаро-бесием".
"Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира", - написала депутат.
Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.
Напомним, что в Украине прибывших из Китая разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
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