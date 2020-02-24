Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая сообщила, что вспышка коронавируса - это величайшая афера в мире. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Депутат назвала обострение внимания на вспышку коронавируса "коронаро-бесием".

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"Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира", - написала депутат.

Мы писали, что в Иране чиновник заразился коронавирусом. Заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.

Напомним, что в Украине прибывших из Китая разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе началась акция протеста. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.