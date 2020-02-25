На Донбасі бойовики невпинно порушують режим тиші. Минулої доби наші військові зафіксували чотири ворожі атаки. Накривали вогнем російські окупанти із забороненого Мінськом великокаліберного міномета, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї.

Під обстріли найманців потрапили захисники Мар'їнки, Пісків, Новотошківського та Шумів. Докладніше про ситуацію на передовій - розкаже Ігор Левенок.

У штабі також повідомили про черговий військовий злочин окупаційних військ. На Луганщині бойовики обстріляли житлові квартали окупованого селища Веселеньке.

А потім, вдавши ніби ведуть вогонь у відповідь, вдарили з артилерії по позиціях ЗСУ в районі Новоолександрівки та Кіндрашівської Нової. Зранку противник зі 120-х мінометів обстріляв захисників Новотошківського. Втрат в українському війську - немає.

Ось так найманці зрешетили манекен, якого жартома зробили армійці. А насправді це - результат роботи ворожих стрільців. Тут кулі залітають навіть крізь вузенькі шпаринки.

"У них оптіка хороша, тому що тут така дистанція і побачить це. Ми тут в основному в туалет ходимо в кінець окопу. Пройшов і тільки ляп! І все аж іскри полетіли, засвітилася бійниця".

Погода теж додає складнощів. В окопах зараз надто не побігаєш. Земля розкисла. Багнюки по коліна.

"Земля оседает, обваливается. Ну мы вот, как можем, ставим распорки, ящики".

Тож справ у бійців тут удосталь. Зараз порівняно тихо, а як сутеніє - бійці мобілізуються на вогневих позиціях.

В окупантів це вже як за правило. Тиші не було жодної доби.

"Со стороны может и кажется, что тут тут все тихо, но на самом деле тут постоянно идут прострелы, регулярно, каждые двадцять-сорок минут. С крупнокалиберного, 12,7 пулемет. Ну стрекотня так, в среднем вообще, ВОГи кидают. Возле себя там гранаты кидають. Вчера вот слышно было", - говорить Роман, військовослужбовець збройних сил України.

І такого накиданого "добра" тут хоч греблю гати. Військові радять уважно дивитися під ноги.

Армійці жартують, що після війни ці дерева можна буде здавати на металолом. Адже ви тільки погляньте, як побита, посічена і нашпигована смертоносним металом ця деревина.

А ще хлопці кажуть, там, де не витримає дерево або залізо, вони мають вистояти. Бійці стежать за тривожними новинами з Луганщини. Тож не розслабляються ні на мить.

"Всего хватает у нас и поддержка есть и вторая линия и резервы, все подтянется. Мы и сами можем в наступление пойти", - вважає Олексій, військовослужбовець збройних сил України.