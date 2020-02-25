Його звинувачують у шпигунстві - за оприлюднення державних таємниць

У Лондоні розпочалися слухання щодо екстрадиції Джуліана Ассанжа. Видати засновника "Вікілікс" вимагають США. Його звинувачують у шпигунстві - за оприлюднення державних таємниць. Як минув перший день суду - розповість Світлана Чернецька.

Від самого ранку біля будівлі суду зібралися протестувальники. Дехто навіть ночував тут у наметах. Прихильники Джуліана Ассанжа вважають його героєм, який вивів на чисту воду американських чиновників. На сайті WikiLeaks він опублікував сотні тисяч таємних документів військових і дипломатів США.

"Ця справа створює прецедент для будь-кого, хто викриватиме злодіяння влади. І означатиме, що тебе зможуть видати країні, до якої ти не маєш стосунку. Це дуже небезпечно для журналістики і свободи слова", - говорить Крістіна Афорд, прихильниця Джуліана Ассанжа.

Групу підтримки Ассанжа очолює його батько. Він спеціально прилетів із Австралії. Також за засіданням стежить брат Джуліана Гебріел. А ще - кілька депутатів Європарламенту.

"Увага медіа та підтримка громадськості життєво необхідні в цій справі. Адже йдеться про престиж професії журналіста, про свободу в цій роботі та можливість доносити до людей новини", - говорить Джон Шіптон, батько Джуліана Ассанжа.

Гамір на вулиці настільки сильний, що заважає проведенню засідання. Судді навіть довелося попросити протестувальників поводитися тихіше.

Слухання відбувається на околиці Лондона. Цей суд обрали не випадково. Він найближчий до в'язниці Белмарш, де утримують засновника WikiLeaks. І ці будівлі сполучаються підземним тунелем, яким Ассанжа доправили до суду.

Першим виступив адвокат обвинувачення. Він зосередився не так на темі шпигунства, як на ризику для життя багатьох інформаторів. Мовляв, публікація секретних документів розкрила особи нишпорок, які співпрацювали з американськими військовими в Іраку та Афганістані.

"Життя цих людей у небезпеці: їм загрожують тортури чи навіть смерть. Журналістика не може бути виправданням для злочинної діяльності чи дозволом для порушення кримінальних законів. Адже злам комп'ютерів - це звичайний кримінальний злочин".

У США на засновника WikiLeaks чекає суд і можливий вирок до 175 років за ґратами. Але захист Ассанжа наполягає - екстрадиція неможлива. Адвокати посилаються на Європейську конвенцію про захист прав і свобод людини, яка охороняє журналістську діяльність. Слухання аргументів сторін продовжаться завтра і триватимуть до кінця тижня.