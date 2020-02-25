Генеральний директор та керуючий партнер "Агро Газ Трейдінг" (АТГ) Олександр Горбуненко та партнер компанії Володимир Колот відвідали ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та зустрілися з представниками трудового колективу підприємства. Сторони підкреслили необхідність забезпечення стабільної роботи ОПЗ у довгостроковій перспективі. Про це повідомляє agrogastrading.com.



Співпраця "Агро Газ Трейдінг" з ПАТ "Одеський припортовий завод" продовжується вже понад 200 днів. За цей час завод переробив 351,2 млн кубометрів газу, отриманого за давальницькою угодою з АГТ. На підприємстві було вироблено 421 тис. тонн карбаміду та 39,2 тис. тонн аміаку. Продукція ОПЗ знов експортується до країн Європи, Північної Америки, Азії та Африки.



"Компанія "Агро Газ Трейдінг" готова розширювати співпрацю з ОПЗ та пропонувати їй нові формати. Зокрема, АГТ розглядає можливість участі у конкурсі з приватизації ОПЗ. Підсумки 200 днів роботи засвідчили, що компанія "Агро Газ Трейдінг" є надійним постачальником сировини для ОПЗ. У АГТ є довгостроковий горизонт планування, і компанія має розуміння того, як забезпечити безперебійну роботу ОПЗ і повернути заводу статус лідера хімічної промисловості України", - прокоментував спільні досягнення Олександр Горбуненко.



Повернення заводу до роботи забезпечило робочими місцями декілька тисяч працівників, а також стимулювало розвиток суміжних галузей економіки. Збільшилися й податкові надходження до бюджетів усіх рівнів. Угода з АГТ також дозволила ОПЗ розпочати розрахунки з кредиторами, адже до вартості кожної тонни виробленого аміаку та карбаміду додається $1 та $1,5 відповідно. Акумульовані таким чином 16,5 млн грн підприємство вже спрямувало на погашення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України".



"Компанія АГТ підтвердила, що готова і надалі співпрацювати з ОПЗ і бути надійним партнером заводу в інтересах його трудового колективу, Одеської області та національної економіки загалом. Нам вдалося налагодити роботу заводу та встановити прозорі, партнерські відносини", - відзначив Володимир Колот.