У суспільстві почали змінюватися електоральні смаки. Такого висновку дійшли в соціологічній групі "Рейтинг". Протягом минулого тижня соціологи провели опитування щодо вподобань виборців, які голосуватимуть 15 березня в 179 окрузі на Харківщині. Респондентів просили оцінити діяльність чинної влади і стан справ в регіоні.

Лідер передвиборчих перегонів з відривом у 50 відсотків електоральної підтримки. Екс-голову Харківської облдержадміністрації Юлію Світличну готові підтримати майже вп'ятеро більше людей, ніж кандидата від "Слуги народу" Вікторію Алексейчук. За Юлію Світличну - 62 відсотки, серед тих, хто вже визначився і точно голосуватиме на виборах до парламенту в 179 окрузі. Такі дані опитування, проведеного минулого тижня, оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг". На другому місці Вікторія Алексейчук, у неї - 12 з половиною відсотків підтримки виборців, на третьому - Олександр Діденко. Він набрав 8,5 відсотка.

"Зараз ми бачимо - тенденція змінилася на запит на досвід, запит на людей авторитетних, які можуть довести свою спроможність змінити щось в своїй державі. Світлична найбільш впізнавана особа на цьому окрузі, а дослідження попередніх років, які ми робили на теренах Харківської області, як такої, свідчили про те, що вона одна з найбільших авторитетних людей для мешканців області, в часи коли вона була губернатором. Відповідно зараз ми бачимо по суті її безальтернативність в плані сприйняття такого позитивного сприйняття.

Юлія Світлична працювала роками на посаді, була зайнята в різних стосовно регіону Харківського програмах, відповідно мова йде про те що її мешканці Харківської області зокрема 179 округу позитивно сприймають як за те, що вона зробила для територій для своїх земляків", - говорить Олексій Антипович, керівник соціологічної групи "Рейтинг".

Загалом 67% опитаних знають, що 15 березня 2020 року відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради в їхньому виборчому окрузі. І більшість візьмуть участь у голосуванні. Юлія Світлична є і найвпізнаванішим політиком у Харківському регіоні. Вона перемогла і в рейтингу довіри. Їй довіряють загалом 60 відсотків опитаних.