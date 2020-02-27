Трамп намерен приехать в Украину - СМИ [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут перед визитом в Россию посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает издание The Guardian.
Среди вариантов, которые считаются компромиссами в Вашингтоне и Лондоне, - участие лидеров в возложении венков в Москве. Другим вариантом является посещение Москвы и участие в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.
Издание пишет, что "правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию".
Однако, The Guardian пишет, что Трамп и Джонсон еще не приняли решение.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп проведет пресс-конференцию на тему коронавируса.
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