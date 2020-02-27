У Сирії від російських обстрілів гинуть мирні жителі [ Редактировать ]
Щонайменше четверо мирних жителів загинули внаслідок авіаударів російських військово-повітряних сил по сирійській провінції Ідліб. За даними ЗМІ, Росія й далі бомбардує сирійські міста, щоб допомогти війську Асада збільшити контроль у так званій зоні деескалації на північному заході країни.
Протистоїть урядовим силам у регіоні турецька армія. За останню добу в боях полягли двоє її вояків, ще двоє поранені. У відповідь Анкара знищила понад сотню сирійських військовиків.
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