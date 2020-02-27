Трьом з половиною мільйонам українців пенсії можуть не підвищити. Про це заявляють у Конфедерації профспілок України. З 1 квітня пенсіонери отримуватимуть у середньому на 300 гривень більше. Утім, автоматична індексація не торкнеться тих, хто працює. Перерахунок таким категоріям - обіцяють зробити пізніше. І за умови, що офіційно вони відпрацювали два роки.

"Поза бортом підввищення таких пенсій опиняться такі люди, які не зважаючи на свій стан здоровья свій похилий вік вимушені працювати щоб прогодувати себе і свою родину. Я не розумію чим ці мільйони пенсіонерів завинили перед урядом і чому та людина, яка приносить в бюджет єдиний соціальний внесок, податок з доходів фізичних осіб, акцизи, податок на прибуток, яка створює в решті решт додану вартість, не заслуговує хоча б на мінімальне підвищення пенсій", - говорить Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.