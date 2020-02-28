На околицях Кримського не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
Один український військовий загинув, ще одного поранено внаслідок бойових дій на сході країни. Загалом, минулої доби армійці зафіксували 5 порушень режиму тиші з боку ворога. Бойовики атакували українські позиції із забороненої Мінськом зброї. Під вогонь окупантів потрапили захисники Новомихайлівки, Красногорівки, Новотошківського та Оріхового. Про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.
Шлях до села Кримського. Подолати його не просто. Асфальтована дорога - під окупантами. Ґрунтова - перетворилася на місиво з багнюки. Нею їздить лише військова техніка, та навіть не вся.
Тільки з допомогою трактора на військовому санітарному автомобілі потрапляємо в село. На околицях Кримського укріпилися наші піхотинці. Нині це - одна з найгарячіших ділянок фронту.
"Спалахи були ого-го. Я так думаю - це були 152 чи 122 гаубичні. Я думаю, їм був наказ з Москви нас потрошки кошмарить. Я думаю, провокують на те, щоб ми щось серйозне підтягли, відповіли, а вони потом плакать в ОБСЄ чи в ООН, що злі укропи їх кошмар ять", - розповідає Петро, військовослужбовець Збройних сил України.
Армійці кажуть - окупанти регулярно атакують першими. Прострілюють місцевість. Це вже як за правило. Не рідко нишпорять по лісосмугах у сірій зоні. Підкрадаються до українських позицій. Ставлять розтяжки, міни. Тож чекати на алярм нам довго не довелося. З боку ворога загуркотіла зброя.
От зараз наші бійці помітили активність бойовиків. З того боку почали лунати кулеметні черги. Армійці запросили дозволу аби відсікти вогнем ворога. Тільки вогонь у відповідь вгамовує найманців.
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