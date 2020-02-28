На Волині у дерев'яній хаті згоріли двоє дітей. Чому сталася трагедія? Про все розкажуть наші кореспонденти.

Село Білашів. На цьому місці була хата, тепер згарище. Вціліла лише цегляна піч та грубка. Вогонь охопив дерев'яну будівлю близько другої ночі. Полум'я помітили сусіди. Вони і викликали пожежників.

"Побігли, але ж там вже не було реально що все, одне полум'я було скрізь кругом", - говорить Альбіна, сусідка.

"На момент прибуття першого підрозділу місцевої пожежної охорони вже був охоплений вогнем дах будівлі, з вікон так само вже було полум'я і дим", - повідомив Володимир Войтаник, керівник Ковельського міськрайвідділу УДСНС у Волинській області.

У хаті спали двоє дітей - хлопець та дівчина. Дворічна Злата та шестирічний Максим згоріли живцем. Врятувати малечу було неможливо, - кажуть рятувальники. Дорослих вдома не було.

"Тіла цих дітей було виявлено в цій кімнаті вже після локалізації пожежі - одне тіло було біля вікна, інше трошки далі - в протилежній частині кімнати", - показує згарище Володимир Войтаник, керівник Ковельського відділу УДСНС у Волинській області.

23-річна мати Яна виховувала дітей сама. Помешкання жінка винаймала. Тієї ночі залишила малечу на 14-річну сестру. Куди пішла сама - невідомо. Подейкують, обидві жінки були у сусідів.

"Кажу: "Яна, де ви були, що діти осталися самі?" Каже - я побігла Васю забирати - брата, - Звідки? - Ну, десь вона чи в село чи куди побігла - в хаті все було добре. Катя оставалася і діти", - розповідає Альбіна, сусідка.

Про матір у селі відгукують позитивно. Кажуть - про дітей дбала.

"Ніколи ми за нею не бачили, щоб вона п'яна була. Доглядала завжди дітей і продукти купувала і діти завжди чистенькі. Не знаю навіть, трудно сказати, чому так сталося, чому так склалися обставини, що її якраз не було, що вона залишила й пішла", - розповідає Валентина Величко, сільський голова Білашева.

Обставини трагедії з'ясовує поліція. І попередньо вбачають два злочини.

"Мова йде про злісне невиконання батьками догляду за дитиною, а також порушення вимог пожежної безпеки", - повідомив Віктор Гомоль, завідувач сектору комунікації ГУНП у Волинській області.

Матері загрожує до восьми років ув'язнення. Попередня причина пожежі - несправне пічне опалення, на якому готували їжу та обігрівали помешкання.